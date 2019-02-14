Параметры вклада Срок действия с 12.02.2019 по 28.02.2019 Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,8%);

вклад открывается через интернет-банк Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 400 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 183 дней - по ставке вклада "До востребования", 183 дня и более - по ставке вклада (365 дней по ставке 7,6%, с 366 дня – по ставке 7,8%) Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 15:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.