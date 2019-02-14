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Отличная перспектива - онлайн

Банк Жилищного Финансирования,

Банк Жилищного Финансирования вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 538
Ставка
7,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 7,7
  • два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,6%, с 366 по 730 день - 7,8% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Срок действия
с 12.02.2019 по 28.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,8%);
  • вклад открывается через интернет-банк
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 400 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 183 дней - по ставке вклада "До востребования", 183 дня и более - по ставке вклада (365 дней по ставке 7,6%, с 366 дня – по ставке 7,8%)

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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1 882
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Сайт
www.bgfbank.ru
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Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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