Отличная перспектива - онлайн
Банк Жилищного Финансирования,
Банк Жилищного Финансирования вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 538 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|7,7
- два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,6%, с 366 по 730 день - 7,8% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- с 12.02.2019 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,8%);
- вклад открывается через интернет-банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 400 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 183 дней - по ставке вклада "До востребования", 183 дня и более - по ставке вклада (365 дней по ставке 7,6%, с 366 дня – по ставке 7,8%)
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 15:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличная перспектива - онлайн» в 12 городах России
1 882
Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
- Адрес
- 123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
- Сайт
- www.bgfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-00-26 — единая справочная служба
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