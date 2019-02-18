Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

три периода начисления процентов: с 1-го по 150-й день - 6%, с 151-го по 300-й день - 7%, с 301-го по 450-й день - 8%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств