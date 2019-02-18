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Ваша выгода

Крайинвестбанк,

Крайинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
450 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
4 312
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
450 дней
от 50 000 ₽ 7

три периода начисления процентов: с 1-го по 150-й день - 6%, с 151-го по 300-й день - 7%, с 301-го по 450-й день - 8%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Срок действия
с 31.10.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за полные расчетные периоды проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
15.02.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваша выгода» в 49 городах России
955
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
ОГРН
1022300000029
Сайт
www.kibank.ru
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Банкоматы 84
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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