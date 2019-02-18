Всегда с Вами
Крайинвестбанк,
Крайинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 664 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 50 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Срок действия
- с 31.10.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
с 181-го дня из расчета 0,6% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 15.02.2019 15:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Всегда с Вами» в 49 городах России
1 678
Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
- Адрес
- 350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
- ОГРН
- 1022300000029
- Сайт
- www.kibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр
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