Зимушка-зима
Приморье,
Приморье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
7,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
385 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|385 дней
|от 1 ₽
|7,5
|385 дней
|от 1 $
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 60 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Максимальный"
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимушка-зима» в 7 городах России
1 280
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
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