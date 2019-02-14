Таврический Максимум + карта "Купил - Накопил"
Таврический,
Таврический вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 224 ₽
Ставка
8,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|548 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 50 000 ₽
|7,3
|7,7
|8,2
|8,3
|—
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад является специальным предложением для держателей банковской карты «Купил-накопил»;
- обязательное условие открытия вклада - наличие остатка на карте «Купил - Накопил» на дату открытия не менее 10 000 рублей
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 10:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Таврический Максимум + карта "Купил - Накопил"» в 5 городах России
5 195
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 775-57-12
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