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Высокий процент

Новокиб,

Новокиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
702
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 10 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий процент» в 2 городах России
296
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Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
Адрес
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
ОГРН
1024200001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 1
Банкоматы 6
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Телефоны
(3843) 45-92-67

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