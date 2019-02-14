Новогодний
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 225 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 285 ₽
Ставка
7,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|225 дней
|366 дней
|548 дней
|от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,4
|7,6
|7,5
общая сумма вкладов «Новогодний», открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Максимальный" на срок: 181 день, в случае заключения договора вклада на срок 225 дней, 366 дней, в случае заключения договора вклада на срок 366 дней или 548 дней, на условиях и под процентную ставку, действующие в банке по вкладу "Максимальный" на момент принятия вклада на новый срок
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новогодний» в 112 городах России
11 313
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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|Пенсионный
|6,5
|100 000 ₽
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|Защитный
|6,2
|100 000 ₽
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|Накопительный
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