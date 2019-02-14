Растущий процент
РНКБ,
РНКБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
450 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 696 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|450 дней
|от 50 000 ₽
|6
- три периода начисления процентов: с первого по 150 день - 5%, со 151 по 300 день - 6%, с 301 по 450 день - 7% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент» в 47 городах России
526
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- ОГРН
- 1027700381290
- Сайт
- www.rncb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 234-27-27
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