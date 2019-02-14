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Растущий процент

РНКБ,

РНКБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
450 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
3 696
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
450 дней
от 50 000 ₽ 6
  • три периода начисления процентов: с первого по 150 день - 5%, со 151 по 300 день - 6%, с 301 по 450 день - 7% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Срок действия
по 28.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент» в 47 городах России
526
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
Сайт
www.rncb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 37
Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 234-27-27

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