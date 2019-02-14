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Зимняя сказка

Дальневосточный Банк,

Дальневосточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
3 902
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Срок действия
с 03.12.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • 0,1 п.п. при наличии у вкладчика другого действующего срочного вклада, открытого в банке либо при открытии вклада онлайн
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимняя сказка» в 24 городах России
872
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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