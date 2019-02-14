Зимняя сказка
Дальневосточный Банк,
Дальневосточный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 902 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- с 03.12.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- 0,1 п.п. при наличии у вкладчика другого действующего срочного вклада, открытого в банке либо при открытии вклада онлайн
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимняя сказка» в 24 городах России
872
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- ОГРН
- 1022500000786
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт
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