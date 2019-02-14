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Альфа-счет

Альфа-Банк, накопительный счет Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Сумма на счете
Доход
Мой доход
0
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 мес.
от 1 ₽ 7

4% годовых в первые 2 месяца при сумме до 100 млн руб., 5% - с 3-го мес., 5,5% - с 6-го мес., 7% - с 12 мес.

Параметры накопительного счета
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • проценты начисляются на минимальный остаток на счете;
  • максимальная ставка в размере 7% годовых действует в первый, второй, а также начиная с 12-го месяца размещения денежных средств на счете
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются

Дата актуализации
01.02.2019 11:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Альфа-счет» в 104 городах России
75 466
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 144
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.

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