Альфа-счет
Альфа-Банк, накопительный счет Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- накопительный счет
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
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Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 мес.
|от 1 ₽
|7
4% годовых в первые 2 месяца при сумме до 100 млн руб., 5% - с 3-го мес., 5,5% - с 6-го мес., 7% - с 12 мес.
Параметры накопительного счета
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- проценты начисляются на минимальный остаток на счете;
- максимальная ставка в размере 7% годовых действует в первый, второй, а также начиная с 12-го месяца размещения денежных средств на счете
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Альфа-счет» в 104 городах России
75 466
Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.
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