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Премиум 150 лет надежности (в конце срока)

Росбанк,

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Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
112 463
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
3 мес. 6 мес. 7 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.
от 500 000 ₽ 6,3 6,6 6,9 7,2 7,4 7,4 7,4 7,4
от 1 500 000 ₽ до 300 000 000 ₽ 6,4 6,7 7 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5
3 мес. 6 мес. 7 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.
от 20 000 $ 1,3 1,5 1,9 2,2 2,4 2,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии онлайн

Автопролонгация
возможна
для вкладов в рублях
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум 150 лет надежности (в конце срока)» в 157 городах России
3 240
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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