Премиум 150 лет надежности (в конце срока)
Росбанк,
Росбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
112 463 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|3 мес.
|6 мес.
|7 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|36 мес.
|от 500 000 ₽
|6,3
|6,6
|6,9
|7,2
|7,4
|7,4
|7,4
|7,4
|от 1 500 000 ₽ до 300 000 000 ₽
|6,4
|6,7
|7
|7,3
|7,5
|7,5
|7,5
|7,5
|3 мес.
|6 мес.
|7 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|36 мес.
|от 20 000 $
|—
|1,3
|—
|1,5
|1,9
|2,2
|2,4
|2,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- private
- Особые условия
-
- открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии онлайн
- Автопролонгация
-
возможна
для вкладов в рублях
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиум 150 лет надежности (в конце срока)» в 157 городах России
3 240
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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