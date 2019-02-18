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Морозные узоры

Россия,

Россия вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
703 574
Ставка
7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 271 день 367 дней
от 3 000 ₽ 3,5 5,5 5,5 5,5 6
от 100 000 ₽ 4,5 6,3 6,4 6,5 6,7
от 1 000 000 ₽ 5,5 6,4 6,5 6,6 6,9
от 10 000 000 ₽ 6 6,5 6,6 6,7 7
Параметры вклада
Срок действия
с 01.12.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладам сроком 181, 271 и 367 дней - не позднее 100 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 19:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морозные узоры» в 49 городах России
3 931
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
ОГРН
1027800000084
Сайт
www.abr.ru
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Телефоны
8 800 100-11-11 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Универсальный (в конце срока) 5,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 5,4 10 000 000 ₽ Посмотреть
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