Морозные узоры
Россия,
Россия вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
703 574 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 3 000 ₽
|3,5
|5,5
|5,5
|5,5
|6
|от 100 000 ₽
|4,5
|6,3
|6,4
|6,5
|6,7
|от 1 000 000 ₽
|5,5
|6,4
|6,5
|6,6
|6,9
|от 10 000 000 ₽
|6
|6,5
|6,6
|6,7
|7
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.12.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
по вкладам сроком 181, 271 и 367 дней - не позднее 100 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 19:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Морозные узоры» в 49 городах России
3 931
Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
- www.abr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-11-11 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Инвестиционный
|7
|10 000 000 ₽
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|Классический
|6,8
|10 000 000 ₽
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|Универсальный (в конце срока)
|5,8
|10 000 000 ₽
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|Универсальный (ежемесячно)
|5,4
|10 000 000 ₽
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