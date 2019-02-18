Параметры вклада Срок действия с 01.12.2018 по 28.02.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам сроком 181, 271 и 367 дней - не позднее 100 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 19:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.