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Накопи на лето!

Генбанк,

Генбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 45 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
38 679
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
45 дней 91 день 181 день
от 5 000 ₽ 4,25 5,05 5,75
от 1 300 000 ₽ 4,5 5,3 6
Параметры вклада
Срок действия
с 03.12.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи на лето!» в 31 городе России
769
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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