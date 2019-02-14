Накопи на лето!
Генбанк,
Генбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 45 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
38 679 ₽
Ставка
6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|45 дней
|91 день
|181 день
|от 5 000 ₽
|4,25
|5,05
|5,75
|от 1 300 000 ₽
|4,5
|5,3
|6
Параметры вклада
- Срок действия
- с 03.12.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи на лето!» в 31 городе России
769
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Почтенный
|6,1
|3 000 ₽
|Посмотреть
|Капитал
|6
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный
|4,5
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Коллективный
|3,55
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть