Комфортный
Всероссийский Банк Развития Регионов,
Всероссийский Банк Развития Регионов вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
44 425 ₽
Ставка
5,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 10 000 ₽
|5,55
|5,6
|5,25
|от 100 000 ₽
|5,65
|5,7
|5,35
|от 500 000 ₽
|5,75
|5,8
|5,45
|от 1 500 000 ₽
|5,85
|5,9
|5,55
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 300 $
|0,9
|1,5
|1,5
|от 3 000 $
|1
|1,6
|1,6
|от 15 000 $
|1,1
|1,7
|1,7
|от 30 000 $
|1,1
|1,7
|1,7
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 732 дней
|от 300 €
|0,01
|0,01
|0,15
|от 3 000 €
|0,01
|0,01
|0,16
|от 15 000 €
|0,01
|0,01
|0,17
|от 30 000 €
|0,01
|0,01
|0,18
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
если в результате расходных операций сумма вклада переходит в иную суммовую градацию, со дня, следующего за днем изменения суммы вклада, проценты начисляются исходя из процентной ставки для соответствующей суммовой градации
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам сроком свыше 180 дней: по истечении 180 дней проценты начисляются в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
+0,2 п.п. к ставке по вкладу в рублях сроком до года, +0,1 п.п. к ставке по вкладу в долларах на все сроки при открытии через интернет-банк
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 48 городах России
619
Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-03-49 — контакт-центр
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