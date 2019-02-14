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Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
44 425
Ставка
5,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 10 000 ₽ 5,55 5,6 5,25
от 100 000 ₽ 5,65 5,7 5,35
от 500 000 ₽ 5,75 5,8 5,45
от 1 500 000 ₽ 5,85 5,9 5,55
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 300 $ 0,9 1,5 1,5
от 3 000 $ 1 1,6 1,6
от 15 000 $ 1,1 1,7 1,7
от 30 000 $ 1,1 1,7 1,7
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 300 € 0,01 0,01 0,15
от 3 000 € 0,01 0,01 0,16
от 15 000 € 0,01 0,01 0,17
от 30 000 € 0,01 0,01 0,18
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

если в результате расходных операций сумма вклада переходит в иную суммовую градацию, со дня, следующего за днем изменения суммы вклада, проценты начисляются исходя из процентной ставки для соответствующей суммовой градации

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладам сроком свыше 180 дней: по истечении 180 дней проценты начисляются в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях

+0,2 п.п. к ставке по вкладу в рублях сроком до года, +0,1 п.п. к ставке по вкладу в долларах на все сроки при открытии через интернет-банк

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 48 городах России
619
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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Прайм-М 7,1 500 000 000 ₽ Посмотреть
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Привилегия 6,65 500 000 000 ₽ Посмотреть
Растем вместе 6,4 700 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в интернет-банке) 6,3 10 000 ₽ Посмотреть
Особый статус 6,3 500 000 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в отделении банка) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Умные деньги 6 1 ₽ Посмотреть
Пенсионный капитал 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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