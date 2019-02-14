Земский Банк - 25 лет
Земский Банк,
Земский Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
195 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
122 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|195 дней
|от 3 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- с 03.12.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Земский Банк - 25 лет» в 4 городах России
610
Справочная информация
ООО «Земский банк»
- Адрес
- 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сызрань
- Телефоны
-
8 800 200-68-68 — единая справочная служба(8464) 98-54-54
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