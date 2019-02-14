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Земский Банк - 25 лет

Земский Банк,

Земский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
195 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
122
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
195 дней
от 3 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Срок действия
с 03.12.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 15:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Земский Банк - 25 лет» в 4 городах России
610
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Справочная информация
ООО «Земский банк»
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сызрань
Отделения 9
Банкоматы 20
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Телефоны
8 800 200-68-68 — единая справочная служба
(8464) 98-54-54

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Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет) 6,9 3 000 ₽ Посмотреть
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Персона Плюс 2 3 000 ₽ Посмотреть
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