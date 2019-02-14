Зимний
Форштадт — Московский офис,
Форштадт — Московский офис вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,65%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
546 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 936 ₽
Ставка
6,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|546 дней
|от 100 000 ₽
|6,65
- три периода начисления процентов: с первого по 180 день - 7%, со 181 по 370 день - 6%, с 371 по 546 день - 7% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.12.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 10:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний» в 1 городе России
221
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
- Адрес
- 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
- Сайт
- www.forshtadt.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-22-08 — единая справочная служба
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