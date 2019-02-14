Вход

Новогодний калейдоскоп

Саммит Банк,

Саммит Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 185 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
798
Ставка
7,6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
185 дней 370 дней
от 10 000 ₽ 6,2 7,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течении 90/180 дней с даты открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новогодний калейдоскоп» в 2 городах России
552
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Саммит Банк»
Адрес
690106, г. Владивосток, просп. Красного Знамени, д. 3
ОГРН
1022500001930
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(423) 246-83-01
(423) 246-83-43

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стабильный VIP 7 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,7 50 000 ₽ Посмотреть
Альтернативный 6,6 50 000 ₽ Посмотреть
Удачный 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Триумф 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Мой вклад на 185 дней 6,4 30 000 ₽ Посмотреть
Интересный 5,5 2 000 ₽ Посмотреть
Мой вклад на 95 дней 5,5 15 000 ₽ Посмотреть
Стабильный VIP в долларах США 0,2 200 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще