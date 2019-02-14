Прогрессивный
Росбанк,
Росбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
38 487 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 500 000 ₽
|7,7
проценты начисляются по периодам - от 7,1 до 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%);
- для открытия вклада необходимо получить промокод на сайте банка или в отделении банка
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогрессивный» в 157 городах России
16 983
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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