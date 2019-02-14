проценты начисляются по периодам - от 7,1 до 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%);

для открытия вклада необходимо получить промокод на сайте банка или в отделении банка Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 14:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.