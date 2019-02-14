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Прогрессивный

Росбанк,

Росбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,70%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
Вклад
Доход
Мой доход
38 487
Ставка
7,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 500 000 ₽ 7,7

проценты начисляются по периодам - от 7,1 до 8,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%);
  • для открытия вклада необходимо получить промокод на сайте банка или в отделении банка
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогрессивный» в 157 городах России
16 983
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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