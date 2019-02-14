Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,9%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 366 дней ставка сохраняется Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях увеличение ставки пенсионерам, а также при открытии через интернет-банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 16:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.