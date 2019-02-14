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Специальный

Хлынов,

Хлынов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,40%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
731 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
681
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
731 день
от 5 000 ₽ 6,4
  • всего два периода начисления процентов по году каждый со ставками 6,9% и 5,9% годовых;
  • указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,9%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 366 дней ставка сохраняется

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

увеличение ставки пенсионерам, а также при открытии через интернет-банк

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Специальный» в 14 городах России
338
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Сайт
www.bank-hlynov.ru
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Телефоны
8 800 250-27-77

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Для сохранения 6,9 5 000 ₽ Посмотреть
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