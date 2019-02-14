Проценты на взлет
Яринтербанк,
Яринтербанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,65%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
720 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: раз в полгода
- льготное расторжение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 069 ₽
Ставка
7,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|720 дней
|от 100 000 ₽
|7,65
четыре периода начисления процентов по 180 дней каждый: от 7,2 до 8,1%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
раз в полгода
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода (180 дней)
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,1%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 1300 000 рублей
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за каждый полный период сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 15:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Проценты на взлет» в 2 городах России
424
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 32-86-58
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