четыре периода начисления процентов по 180 дней каждый: от 7,2 до 8,1%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода (180 дней) Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,1%) Пополнение нет Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 1300 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за каждый полный период сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 22.01.2019 15:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.