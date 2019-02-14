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Проценты на взлет

Яринтербанк,

Яринтербанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,65%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
720 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: раз в полгода
  • льготное расторжение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
15 069
Ставка
7,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
720 дней
от 100 000 ₽ 7,65

четыре периода начисления процентов по 180 дней каждый: от 7,2 до 8,1%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода (180 дней)
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,1%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 1300 000 рублей

Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за каждый полный период сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
22.01.2019 15:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Проценты на взлет» в 2 городах России
424
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ярославль
Отделения 1
Банкоматы 11
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Телефоны
(4852) 32-86-58

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