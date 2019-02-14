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Комфортный

Юг-Инвестбанк,

Юг-Инвестбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,96%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 780
Ставка
6,96%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 20 000 ₽ 6,96
  • два периода начисления процентов: за 395 дней - 7,1%, с 395-го по 730 дней - 6,8%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

50 000 рублей; в течение 185 дней включительно

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • при нахождении средств во вкладе менее 395 дней:до 180 дней включительно — по ставке вклада «до востребования»; 181 до 270 дней — 6,6% годовых; от 271 до 394 дней — 6,8% годовых; 395 дней — 7,1% годовых;
  • при нахождении средств во вкладе свыше 395 дней: 395 дней включительно — 7,1% годовых; от 396 по 730 день — 6,8% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 26 городах России
352
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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