Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,1%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей; в течение 185 дней включительно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе менее 395 дней:до 180 дней включительно — по ставке вклада «до востребования»; 181 до 270 дней — 6,6% годовых; от 271 до 394 дней — 6,8% годовых; 395 дней — 7,1% годовых;

при нахождении средств во вкладе свыше 395 дней: 395 дней включительно — 7,1% годовых; от 396 по 730 день — 6,8% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.