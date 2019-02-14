Вход

В Зените+

Липецккомбанк,

Липецккомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 095
Ставка
8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
500 дней
от 10 000 ₽ 8
500 дней
от 200 $ 2,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается физическим лицам, у которых отсутствовали действующие договоры срочных банковских вкладов в ПАО «Липецккомбанк» в период с 01.11.2018 г. и до момента обращения в ПАО «Липецккомбанк» для открытия вклада «В Зените+»;
  • в ином случае ставка по вкладу в рублях составит 7,5% годовых
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 300 дней - по ставке вклада "До востребования", с 301-го дня - по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Высокий доход" сроком 367 дней
Дата актуализации
11.02.2019 17:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В Зените+» в 6 городах России
561
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 16
Банкоматы 93
посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стратегия лидерства 8,2 50 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 7,15 600 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход 6,25 600 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,25 1 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход 6 600 000 ₽ Посмотреть
Копилка Плюс 4,75 600 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще