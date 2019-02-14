В Зените+
Липецккомбанк,
Липецккомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 095 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|500 дней
|от 10 000 ₽
|8
|500 дней
|от 200 $
|2,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается физическим лицам, у которых отсутствовали действующие договоры срочных банковских вкладов в ПАО «Липецккомбанк» в период с 01.11.2018 г. и до момента обращения в ПАО «Липецккомбанк» для открытия вклада «В Зените+»;
- в ином случае ставка по вкладу в рублях составит 7,5% годовых
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 300 дней - по ставке вклада "До востребования", с 301-го дня - по ставке вклада
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Высокий доход" сроком 367 дней
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В Зените+» в 6 городах России
561
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- ОГРН
- 1024800001852
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Липецк
- Телефоны
-
(4742) 32-93-29
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