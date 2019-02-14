Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается физическим лицам, у которых отсутствовали действующие договоры срочных банковских вкладов в ПАО «Липецккомбанк» в период с 01.11.2018 г. и до момента обращения в ПАО «Липецккомбанк» для открытия вклада «В Зените+»;

в ином случае ставка по вкладу в рублях составит 7,5% годовых Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 300 дней - по ставке вклада "До востребования", с 301-го дня - по ставке вклада Автопролонгация возможна на условиях вклада "Высокий доход" сроком 367 дней Дата актуализации 11.02.2019 17:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.