Элитный
Дон-Тексбанк,
Дон-Тексбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 200 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 715 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|200 дней
|300 дней
|400 дней
|от 100 000 ₽
|5
|—
|—
|от 150 000 ₽
|—
|5,5
|—
|от 300 000 ₽
|—
|—
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Элитный» в 3 городах России
279
Справочная информация
ООО «Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк»
- Адрес
- 346500, Ростовская обл., г. Шахты, просп. Красной Армии, д. 140
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Шахты
- Телефоны
-
(8636) 22-46-71
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|Название
|Макс. ставка, %
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|7,5
|350 000 ₽
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|Пенсионный+
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|5 000 ₽
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|Комфортный
|4
|30 000 ₽
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