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Пенсионный+

Дон-Тексбанк,

Дон-Тексбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
258
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 5 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

наличными средствами - 1000 рублей; безналичными - не ограничена

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 12:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный+» в 3 городах России
280
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Справочная информация
ООО «Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк»
Адрес
346500, Ростовская обл., г. Шахты, просп. Красной Армии, д. 140
Отделения и банкоматы
в вашем городе Шахты
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(8636) 22-46-71

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