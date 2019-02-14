Снежинка
Международный Коммерческий Банк,
Международный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 245 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 100 000 ₽
|7,15
Параметры вклада
- Срок действия
- с 05.12.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 90 дней до окончания срока действия договора вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Снежинка» в 1 городе России
394
Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
- Адрес
- 115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
- Сайт
- www.mcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-53-53
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