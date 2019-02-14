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Снежинка

Международный Коммерческий Банк,

Международный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 245
Ставка
7,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 100 000 ₽ 7,15
Параметры вклада
Срок действия
с 05.12.2018 по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 90 дней до окончания срока действия договора вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Снежинка» в 1 городе России
394
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Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
Адрес
115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
Сайт
www.mcombank.ru
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Телефоны
(495) 748-53-53

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