Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия обязательным условием при открытии вклада является приобретение в банке коробочного страхового продукта стоимостью не менее 740 рублей 40 копеек Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 31.01.2019 15:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.