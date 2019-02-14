Новые горизонты
Тимер Банк,
Тимер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,98%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
688 ₽
Ставка
6,98%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 10 000 ₽
|6,98
четыре периода начисления процентов по 90 дней: от 6,6 до 7,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока или ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3000 рублей; в первые 180 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
на 0,2 п.п. при предъявлении пенсионного удостоверения, а также гражданам, имеющим на дату открытия данного вклада действующий вклад в банке
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новые горизонты» в 14 городах России
557
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- 420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
- ОГРН
- 1021600000146
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
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