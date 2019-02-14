четыре периода начисления процентов по 90 дней: от 6,6 до 7,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3000 рублей; в первые 180 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях на 0,2 п.п. при предъявлении пенсионного удостоверения, а также гражданам, имеющим на дату открытия данного вклада действующий вклад в банке Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.02.2019 12:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.