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Новые горизонты

Тимер Банк,

Тимер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,98%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
688
Ставка
6,98%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 10 000 ₽ 6,98

четыре периода начисления процентов по 90 дней: от 6,6 до 7,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3000 рублей; в первые 180 дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

на 0,2 п.п. при предъявлении пенсионного удостоверения, а также гражданам, имеющим на дату открытия данного вклада действующий вклад в банке

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 12:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новые горизонты» в 14 городах России
557
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
ОГРН
1021600000146
Сайт
timerbank.ru
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Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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