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Промо-вклад на специальных условиях

Ситибанк,

Ситибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
5 178
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 100 дней
от 300 000 ₽ до 40 000 000 ₽ 5,5 6,3
Параметры вклада
Срок действия
с 01.02.2019 по 28.02.2019
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад может быть размещен на сумму, не превышающую разницу между консолидированным балансом клиента на дату размещения вклада и консолидированным балансом в последний рабочий день предыдущего месяца
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Промо-вклад на специальных условиях» в 8 городах России
274
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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