Параметры вклада Срок действия с 01.02.2019 по 28.02.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад для своих Особые условия вклад может быть размещен на сумму, не превышающую разницу между консолидированным балансом клиента на дату размещения вклада и консолидированным балансом в последний рабочий день предыдущего месяца Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.02.2019 11:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.