Промо-вклад на специальных условиях
Ситибанк,
Ситибанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 178 ₽
Ставка
6,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|100 дней
|от 300 000 ₽ до 40 000 000 ₽
|5,5
|6,3
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.02.2019 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- вклад может быть размещен на сумму, не превышающую разницу между консолидированным балансом клиента на дату размещения вклада и консолидированным балансом в последний рабочий день предыдущего месяца
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Промо-вклад на специальных условиях» в 8 городах России
274
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба
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