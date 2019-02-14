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Уверенный рост

Кольцо Урала,

Кольцо Урала вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
740
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 10 000 ₽ 7,5
  • пять периодов начисления процентов: с 1 по 90-й день - 6,8%, с 91 по 180-й день - 7,2%, с 181 по 270-й день - 7,9%, с 271 по 360-й день - 8,1%, с 361 по 2160-й день - 1%;
  • указана средняя годовая ставка за полные 360 дней размещения денежных средств во вкладе;
  • за 2 160 дней процентная ставка составит 2,08% годовых
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • договор заключается на 2 160 дней
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,1%);
  • вклад для клиентов, не заключавших ранее с банком договорсрочного вклада или у которых с момента окончания срока действия/досрочного расторжения любого договора срочного вклада в рублях,
    до даты заключения нового договора прошло более 180 дней
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течении первых 90 дней

Частичное снятие
возможно

1 раз за каждые 180 календарных дней, но не более 10 % от суммы вклада на момент снятия части вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по прошествии 360 дней с даты заключения договора проценты сохраняются и выплачиваются по ставкам вклада

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 14:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уверенный рост» в 31 городе России
400
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
ОГРН
1026600001955
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