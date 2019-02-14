Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад инвестиционный Особые условия договор заключается на 2 160 дней

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,3%);

открывается при условии оформления договора страхования имущества Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течении первых 90 дней;

остаток на вкладе после пополнения не должен превышать 500 000 рублей Частичное снятие возможно 1 раз за каждые 180 календарных дней, но не более 10 % от суммы вклада на момент снятия части вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по прошествии 360 дней с даты заключения договора проценты сохраняются и выплачиваются по ставкам вклада Автопролонгация невозможна Дата актуализации 31.01.2019 14:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.