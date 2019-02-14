Уверенный рост + страхование
Кольцо Урала,
Кольцо Урала вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,55%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
744 ₽
Ставка
7,55%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 10 000 ₽
|7,55
- пять периодов начисления процентов: с 1 по 90-й день - 6,8%, с 91 по 180-й день - 7,2%, с 181 по 270-й день - 7,9%, с 271 по 360-й день - 8,3%, с 361 по 2160-й день - 1%;
- указана средняя годовая ставка за полные 360 дней размещения денежных средств во вкладе;
- за 2 160 дней процентная ставка составит 2,09% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- договор заключается на 2 160 дней
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,3%);
- открывается при условии оформления договора страхования имущества
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- в течении первых 90 дней;
- остаток на вкладе после пополнения не должен превышать 500 000 рублей
- Частичное снятие
-
возможно
1 раз за каждые 180 календарных дней, но не более 10 % от суммы вклада на момент снятия части вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по прошествии 360 дней с даты заключения договора проценты сохраняются и выплачиваются по ставкам вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 31.01.2019 14:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уверенный рост + страхование» в 31 городе России
315
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
- ОГРН
- 1026600001955
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 500-50-11 — единая справочная служба
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