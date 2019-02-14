Параметры вклада Срок действия с 10.12.2018 по 28.02.2019 Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 1 до 90 дней - 0,01%;

от 91 до 180 дней - 1%;

от 181 до 365 дней - 3%;

от 366 до 729 дней - 5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 16:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.