Зимняя сказка
Венец,
Венец вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 455 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
116 106 ₽
Ставка
7,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|455 дней
|от 551 до 730 дней
|от 10 000 ₽
|7,3
|7,5
|от 300 000 ₽
|7,5
|7,6
|от 1 000 000 ₽
|7,6
|7,7
Параметры вклада
- Срок действия
- с 10.12.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 1 до 90 дней - 0,01%;
- от 91 до 180 дней - 1%;
- от 181 до 365 дней - 3%;
- от 366 до 729 дней - 5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимняя сказка» в 7 городах России
674
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84
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