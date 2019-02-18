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Зимний - Для тех, кто дорог!

Костромаселькомбанк,

Костромаселькомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
727
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний - Для тех, кто дорог!» в 1 городе России
410
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Справочная информация
ООО «Костромаселькомбанк»
Адрес
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36
ОГРН
1024400003858
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Отделения 3
Банкоматы 16
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Телефоны
(4942) 49-07-07

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