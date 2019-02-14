Проценты вперед - Инвестиционный
Банк «Фридом Финанс»,
Банк «Фридом Финанс» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: проценты вперед
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 098 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 100 000 ₽
|7,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
проценты вперед
проценты выплачиваются единоразовым платежом при оформлении вклада
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается в рамках "Индексного продукта"
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Проценты вперед - Инвестиционный» в 16 городах России
408
Справочная информация
ООО «Банк «Фридом Финанс»
- Адрес
- 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
- ОГРН
- 1026500000317
- Сайт
- www.bankffin.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 302-92-29(495) 249-11-62
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