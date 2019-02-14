Вход

Максимальный рост

Яринтербанк,

Яринтербанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
131 210
Ставка
7,8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес. 12 мес. 1 год 6 мес. 2 года 3 года
от 10 000 ₽ до 99 999 ₽ 6,2 6,5 6,8 7 7,3 7,6
от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 6,5 6,8 6,8 7 7,3 7,6
от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 6,5 6,8 7 7,2 7,6 7,8
от 1 000 000 ₽ 6,7 7 7,2 7,4 7,8 7,8
  • максимальная сумма вклада — сумма первоначального взноса или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз;
  • для пенсионеров устанавливается максимальная ставка по вкладу на выбранный период, независимо от суммы депозита
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 181 дня - по ставке 3,3% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный рост» в 2 городах России
408
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ярославль
Отделения 1
Банкоматы 11
посмотреть на карте
Телефоны
(4852) 32-86-58

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,1 500 000 ₽ Посмотреть
Проценты на взлет 7,65 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный комфорт 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
В валюте 1,5 3 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще