Вход

Максимальный комфорт

Яринтербанк,

Яринтербанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
72 265
Ставка
7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 мес. 6 мес. 12 мес. 1 год 6 мес. 2 года 3 года
от 10 000 ₽ до 99 999 ₽ 5,4 5,7 6 6,1 6,2 6,3
от 100 000 ₽ до 499 999 ₽ 6 6,3 6,6 6,6 6,7 6,7
от 500 000 ₽ до 999 999 ₽ 6,2 6,5 6,8 6,8 6,9 6,9
от 1 000 000 ₽ 6,4 6,7 7 7 7 7
  • максимальная сумма вклада — сумма первоначального взноса или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 181 дня - по ставке 3,3% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 15:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный комфорт» в 2 городах России
361
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ярославль
Отделения 1
Банкоматы 11
посмотреть на карте
Телефоны
(4852) 32-86-58

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,1 500 000 ₽ Посмотреть
Максимальный рост 7,8 500 000 ₽ Посмотреть
Проценты на взлет 7,65 100 000 ₽ Посмотреть
В валюте 1,5 3 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще