максимальная сумма вклада — сумма первоначального взноса или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
от 181 дня - по ставке 3,3% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 15:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.