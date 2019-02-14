Удобный+
Томскпромстройбанк,
Томскпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,19%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 659 ₽
Ставка
6,19%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 25 000 ₽
|6,19
- проценты начисляются по периодам: с первого по 182 день - 7,4%, со 183 по 274 день - 7%, с 275 по 366 день - 6,9%, с 367 по 548 день - 6,2%, с 549 по 730 день - 6%, с 731 по 1 100 день - 5,3%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Срок действия
- с 17.01.2019 по 16.02.2019
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
выпускается банковская карта Visa Electron/Classic/Gold или Мир Классическая
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,4%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 186 дней включительно - по ставке 0,05% годовых;
- от 187 дней до 280 дней - выплаченные за 186 дней проценты сохраняются, в период от 187 до 280 дней - по ставке 0,05% годовых;
- от 280 дней до 373 дней - выплаченные за 279 дней проценты сохраняются, в период от 280 до 373 дней - по ставке 0,05% годовых;
- по истечении 373 дней - за каждый полный период (31 день) проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 11:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный+» в 6 городах России
272
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- ОГРН
- 1027000002446
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Томск
- Телефоны
-
(3822) 26-59-31
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