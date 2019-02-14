Параметры вклада Срок действия с 17.01.2019 по 16.02.2019 Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты выпускается банковская карта Visa Electron/Classic/Gold или Мир Классическая Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,4%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 186 дней включительно - по ставке 0,05% годовых;

от 187 дней до 280 дней - выплаченные за 186 дней проценты сохраняются, в период от 187 до 280 дней - по ставке 0,05% годовых;

от 280 дней до 373 дней - выплаченные за 279 дней проценты сохраняются, в период от 280 до 373 дней - по ставке 0,05% годовых;

по истечении 373 дней - за каждый полный период (31 день) проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 11:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.