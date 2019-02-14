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Удобный+

Томскпромстройбанк,

Томскпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,19%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
4 659
Ставка
6,19%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 25 000 ₽ 6,19
  • проценты начисляются по периодам: с первого по 182 день - 7,4%, со 183 по 274 день - 7%, с 275 по 366 день - 6,9%, с 367 по 548 день - 6,2%, с 549 по 730 день - 6%, с 731 по 1 100 день - 5,3%;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Срок действия
с 17.01.2019 по 16.02.2019
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
выпускается банковская карта Visa Electron/Classic/Gold или Мир Классическая
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,4%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 186 дней включительно - по ставке 0,05% годовых;
  • от 187 дней до 280 дней - выплаченные за 186 дней проценты сохраняются, в период от 187 до 280 дней - по ставке 0,05% годовых;
  • от 280 дней до 373 дней - выплаченные за 279 дней проценты сохраняются, в период от 280 до 373 дней - по ставке 0,05% годовых;
  • по истечении 373 дней - за каждый полный период (31 день) проценты сохраняются
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 11:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный+» в 6 городах России
272
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 26-59-31

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Доходный (капитализация) 6 200 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (в конце срока) 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Доходный (в конце срока) 5 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный (в конце срока) 4,7 1 000 ₽ Посмотреть
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