Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 200 долларов; в течение 180 дней включительно от даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 181 до 270 дней — 1,5% годовых; от 271 до 365 дней — 2% годовых; свыше 365 дней — 2,3% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.