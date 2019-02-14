Валютный доход
Юг-Инвестбанк,
Юг-Инвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
2,30%
Сумма
от 500 $
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
23 $
Ставка
2,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 500 $
|2,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
200 долларов; в течение 180 дней включительно от даты открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 181 до 270 дней — 1,5% годовых; от 271 до 365 дней — 2% годовых; свыше 365 дней — 2,3% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный доход» в 26 городах России
288
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
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