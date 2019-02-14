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Валютный доход

Юг-Инвестбанк,

Юг-Инвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
2,30%
Сумма
от 500 $
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
23 $
Ставка
2,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 500 $ 2,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

200 долларов; в течение 180 дней включительно от даты открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 181 до 270 дней — 1,5% годовых; от 271 до 365 дней — 2% годовых; свыше 365 дней — 2,3% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный доход» в 26 городах России
288
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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