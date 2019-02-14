при предъявлении, в течение срока действия вклада, положительного заключения банка о проведенном андеррайтинге заемщика и объекта недвижимости на получение ипотечного кредита:до 90 дней - 5,4%, 91 день и более - 5,5%, 181 день и более - 5,7%, 270 дней и более 5,9%; в остальных случаях - по ставке вклада до востребования