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Ипотечный

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5 998
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при предъявлении, в течение срока действия вклада, положительного заключения банка о проведенном андеррайтинге заемщика и объекта недвижимости на получение ипотечного кредита:до 90 дней - 5,4%, 91 день и более - 5,5%, 181 день и более - 5,7%, 270 дней и более 5,9%; в остальных случаях - по ставке вклада до востребования

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
23.01.2019 15:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ипотечный» в 27 городах России
689
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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