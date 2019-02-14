Ипотечный
Банк ДОМ.РФ,
Банк ДОМ.РФ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 998 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
10000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при предъявлении, в течение срока действия вклада, положительного заключения банка о проведенном андеррайтинге заемщика и объекта недвижимости на получение ипотечного кредита:до 90 дней - 5,4%, 91 день и более - 5,5%, 181 день и более - 5,7%, 270 дней и более 5,9%; в остальных случаях - по ставке вклада до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ипотечный» в 27 городах России
689
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
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