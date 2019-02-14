Мандарин
РАМ Банк,
РАМ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
75 385 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 200 000 ₽
|6,75
|7
|от 1 000 000 ₽
|7
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы
ставка увеличивается при достижении суммы от 1 000 001 рубля
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 10:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мандарин» в 1 городе России
2 164
Справочная информация
ООО «РАМ Банк»
- Адрес
- 123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3
- Сайт
- www.rambank-msk.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 707-22-02
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