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Мандарин

РАМ Банк,

РАМ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
75 385
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 200 000 ₽ 6,75 7
от 1 000 000 ₽ 7 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы

ставка увеличивается при достижении суммы от 1 000 001 рубля

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 10:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мандарин» в 1 городе России
2 164
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Справочная информация
ООО «РАМ Банк»
Адрес
123100, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 3, стр. 3
Сайт
www.rambank-msk.ru
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Телефоны
(495) 707-22-02

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