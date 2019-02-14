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Подарок

Калуга,

Калуга вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 518
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 6,5 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Подарок» в 2 городах России
272
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
ОГРН
1024000001739
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Телефоны
(4842) 54-94-25

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