Специальное предложение для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Параметры вклада Срок действия с 25.12.2018 по 28.02.2019 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия специальное предложение для посетителей портала Банки.ру;

для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;

ставка по вкладу 7,5% годовых + 0,1 п.п. к ставке по промокоду Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения

иные первые 7 дней;

не более максимальной суммы вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 31.01.2019 17:36 Открыть вклад 282 заявки за 30 дней Дата актуализации: 31.01.2019 14:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.