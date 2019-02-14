Сезонный с Банки.ру
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Специальное предложение для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 220 ₽
Ставка
7,6%
Измените параметры расчета
282 заявки за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|540 дней
|от 100 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|7,6
|7,6
Параметры вклада
- Срок действия
- с 25.12.2018 по 28.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- специальное предложение для посетителей портала Банки.ру;
- для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру;
- ставка по вкладу 7,5% годовых + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- иные
- первые 7 дней;
- не более максимальной суммы вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 31.01.2019 17:36
282 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 31.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный с Банки.ру» в 25 городах России
2 297
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|Доходный
|6,9
|1 500 000 ₽
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|6,4
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|Комфортный
|6,1
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|Ипотечный
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|100 000 ₽
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