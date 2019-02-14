Накопительный счет
Газпромбанк, накопительный счет Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,20%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- накопительный счет
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Сумма на счете
Доход
Налог
Мой доход
25 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 мес.
|от 5 000 ₽
|6,2
Параметры накопительного счета
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток на счете
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются
- Дата актуализации
- 12.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный счет» в 213 городах России
15 130
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74
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|Мин. сумма
|На вершине (доля в НСЖ 30-99,9%)
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|Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)
|9,2
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|На будущее
|9
|1 000 000 ₽
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|На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%)
|8,6
|50 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%)
|8,6
|50 000 ₽
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|Инвестиционный доход
|8,2
|1 000 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%)
|7,6
|50 000 ₽
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|Сбережения
|7,5
|300 000 ₽
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|Пенсионные сбережения
|7,5
|15 000 ₽
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|Ваш успех
|7,45
|300 000 ₽
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|Процент выше
|7
|100 000 ₽
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|Двери открыты
|7
|300 000 ₽
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|На жизнь
|6,6
|1 000 000 ₽
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|ГАЗФОНД - Пенсионный
|6,6
|100 ₽
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|Пенсионный доход
|6,1
|500 ₽
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|Бизнес
|6,1
|1 000 000 ₽
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|Двери открыты (доллары)
|3,25
|1 000 $
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|Валютный доход
|2,8
|1 000 $
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