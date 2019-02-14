Вход

Отличное начало

Райффайзенбанк,

Райффайзенбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,88%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
7 119
Ставка
6,88%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 366 дней 730 дней
от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 6,8 6,88 6,83
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается при соблюдении определенных условий:
  • является новым клиентом банка, либо держателем сертификата лояльности банка «Отличное начало», полученного им от банка по любым каналам связи;
  • не является клиентом категории Private Banking;
  • клиенту открыт текущий счет в валюте депозита в подразделении банка того же региона, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для заключения депозитного договора;
  • у клиента нет действующего депозитного договора «Новый курс» и накопительного счета «Активный»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличное начало» в 50 городах России
7 208
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 77
Банкоматы 308
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 721-99-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Добро пожаловать! (Премиальный) 6,1 500 000 ₽ Посмотреть
Стабильный рост 5 50 000 ₽ Посмотреть
Личный выбор 4,3 50 000 ₽ Посмотреть
Свобода действий 4 50 000 ₽ Посмотреть
Тройная выгода 3,5 500 000 ₽ Посмотреть
Новый курс 2 5 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще