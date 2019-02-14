Отличное начало
Райффайзенбанк,
Райффайзенбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,88%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 119 ₽
Ставка
6,88%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|366 дней
|730 дней
|от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽
|6,8
|6,88
|6,83
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается при соблюдении определенных условий:
- является новым клиентом банка, либо держателем сертификата лояльности банка «Отличное начало», полученного им от банка по любым каналам связи;
- не является клиентом категории Private Banking;
- клиенту открыт текущий счет в валюте депозита в подразделении банка того же региона, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для заключения депозитного договора;
- у клиента нет действующего депозитного договора «Новый курс» и накопительного счета «Активный»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличное начало» в 50 городах России
7 208
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
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