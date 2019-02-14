Мой год!
Живаго Банк,
Живаго Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: раз в полгода
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 379 ₽
Ставка
7,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 100 000 ₽
|7,25
- два периода начисления процентов: с первого по 183 день - 7,5%, со 184 по 365 день - 7%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- раз в полгода
- Капитализация
- раз в полгода по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
сумма всех дополнительных взносов не может превышать 50% величины первоначальной суммы вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой год!» в 2 городах России
417
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- ОГРН
- 1026200004060
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба
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