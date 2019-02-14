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Мой год!

Живаго Банк,

Живаго Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: раз в полгода
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 379
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 100 000 ₽ 7,25
  • два периода начисления процентов: с первого по 183 день - 7,5%, со 184 по 365 день - 7%;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
Капитализация
раз в полгода по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

сумма всех дополнительных взносов не может превышать 50% величины первоначальной суммы вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой год!» в 2 городах России
417
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
ОГРН
1026200004060
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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