Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода Капитализация раз в полгода по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма сумма всех дополнительных взносов не может превышать 50% величины первоначальной суммы вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 17:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.