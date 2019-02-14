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Новый Год с Камским

Камский Коммерческий Банк,

Камский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
186 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
318
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней
от 10 000 ₽ 6,25

два периода начисления процентов: с 1-го по 93-й день - 6,5%, с 94-го по 186 день - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
или на вклад "Универсальный%"
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Год с Камским» в 10 городах России
274
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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