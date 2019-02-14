Новый Год с Камским
Камский Коммерческий Банк,
Камский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
186 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
318 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|186 дней
|от 10 000 ₽
|6,25
два периода начисления процентов: с 1-го по 93-й день - 6,5%, с 94-го по 186 день - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
или на вклад "Универсальный%"
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 23.01.2019 16:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый Год с Камским» в 10 городах России
274
Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
- 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- ОГРН
- 1021600000840
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 200-04-38 — единая справочная служба
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