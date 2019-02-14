два периода начисления процентов: с 1-го по 93-й день - 6,5%, с 94-го по 186 день - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на вклад "Универсальный%" Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 16:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.