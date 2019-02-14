Дед Мороз
Невастройинвест,
Невастройинвест вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,05%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
407 866 ₽
Ставка
8,05%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 5 000 000 ₽
|8,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Дед Мороз» в 2 городах России
277
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест»
- Адрес
- 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 18н
- ОГРН
- 1020500001170
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 327-05-05
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