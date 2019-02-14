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Зимний вклад

Невастройинвест,

Невастройинвест вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,85%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 375 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
80 619
Ставка
7,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
375 дней 735 дней
от 1 000 000 ₽ 7,85 7,85
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний вклад» в 2 городах России
309
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Невастройинвест»
Адрес
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 3,4 18н
ОГРН
1020500001170
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Телефоны
(812) 327-05-05

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