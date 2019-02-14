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Новогодний

Юг-Инвестбанк,

Юг-Инвестбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 258
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 20 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

50000 рублей; в течение 185 дней включительно

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней включительно — по ставке вклада «до востребования»;
  • от 181 до 270 дней — 7% годовых;
  • от 271 до 549 дней — 7,2% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новогодний» в 26 городах России
483
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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