вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента в соответствующей валюте Капитализация нет Особые условия депозит в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней;

денежные средства в фунтах стерлингов принимаются банком только в безналичной форме через системы «БКС Онлайн»/ мобильного приложения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро Частичное снятие возможно неснижаемый остаток устанавливается в зависимости от первоначальной суммы вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях 0,3 п.п. при открытии вклада в рублях посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн» Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 17:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.