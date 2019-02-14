вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента в соответствующей валюте
Капитализация
нет
Особые условия
депозит в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней;
денежные средства в фунтах стерлингов принимаются банком только в безналичной форме через системы «БКС Онлайн»/ мобильного приложения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
50 000 рублей, 1 000 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток устанавливается в зависимости от первоначальной суммы вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
при других условиях
0,3 п.п. при открытии вклада в рублях посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.