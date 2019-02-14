Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1000 рублей; в течение первых 90 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна по условиям вклада «Два доходных года» Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 24.01.2019 14:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.